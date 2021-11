Akademie Vorarlberg im Vormarsch: Podium in Reichweite

Alle drei Mannschaften der heimischen Fußballtalente sind im Aufwind.

Zwei Siege und ein Remis erreichten die drei heimischen Akademie Mannschaften im Heimspiel gegen die Alterskollegen von St. Pölten. Im Aufwind befindet sich die U-16-Landesauswahl. Das Team um Trainer Helmut Hafner feierte gegen die Niederösterreicher schon den vierten Erfolg in Serie und rückt in der Tabelle auf Platz vier vor. Nur ein Zähler fehlt den Ländle-Talenten auf das Podium. Beim 4:3-Offensivspektakel zählt der Zweifachtorschütze Tamar Crnkic aus Wolfurt zu den Aktivposten. Mit acht Saisontreffern liegt Crnkic in der Torschützenliste auf dem sensationellen dritten Rang. Im Vormarsch auch die U-15-Truppe von Trainer Ahmet Cil. Mit dem Lauteracher Mauro Hämmerle, Leo Lucic von Austria Lustenau und dem Rankler Churchill Amenaghawon trugen sich drei verschiedene Spieler im 3:1-Heimerfolg in die Torschützen ein. Als Lohn sind die U-15-Mannen nun Fünfter in der Tabelle. Der Austria Lustenau Spieler Angelo Bacic rettet den Unter-18-Jährigen mit seinem Tor in der 90. Minute noch ein 1:1-Remis. Die Fuchsbichler-Schützlinge sind in Reichweite zu den Podestplätzen und derzeit Sechster. Nun folgen noch die Heimspiele gegen Ried und Salzburg, ehe vor der Winterpause noch Rapid Wien auswärts wartet.