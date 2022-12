Akademie Vorarlberg hofft im Masters auf Spitzenergebnis

Gleich dreimal (2007, 2003, 2001) wurde die heimische Akademie Unter-18-Mannschaft beim Wolfurter Hallenmasters Turniersieger und dreimal (2020, 2008, 2002) erreichte die Vorarlberger Landesauswahl den zweiten Endrang. Abgerundet wurden die guten Auftritte noch mit zweimal einem dritten Schlussrang und einmal Fünfter. Am letzten Gruppentag im Hauptbewerb greifen die heimischen Talente ins Turnier ein. Mit dem ehemaligen Turniersieger Alberschwende wartet schon ein harter Brocken, aber die weiteren Gegner Kennelbach, Satteins und FC Dornbirn U-18 sind durchaus lösbare Aufgaben. „Der Spaß soll im Vordergrund stehen. Haben der Mannschaft kein Druck ausgegeben, aber sie sind hochmotiviert und wollen sich gut der Öffentlichkeit präsentieren“, sagt AKA Vorarlberg U-18-Trainer Heinz Fuchsbichler. Am Tag, wo seine Truppe im Masters den ersten Auftritt hat, wird Fuchsbichler mit seiner Familie über den Jahreswechsel nach Abu Dhabi in den Urlaub fliegen. Sein Cotrainer Günther Riedesser an Stelle von Fuchsbichler in Wolfurt die AKA Vorarlberg betreuen. Mit Erkin Yalcin, ÖFB U-18-Teamspieler Muhammed Canazlar (wurde im Futsalturnier der AKA in St. Pölten Torschützenkönig) und Noah Moosbrugger fehlt ein starkes Trio. Nach dem Herbstdurchgang der ÖFB-Meisterschaft der Unter-18-Jährigen steht die Ländle-Auswahl nur an der zehnten Stelle.TK