Akademie Unter-18 Elf ist nun Tabellenzweiter

3:0-Heimsieg für die Unter-18-Mannschaft von Vorarlberg gegen Sturm Graz im Nachtrag des 3. Spieltag.

Mit dem Frastanzer Philipp Gaßner, Noah Bischof von Altach und dem Rankweiler Thomas Baldauf waren drei verschiedene Torschützen erfolgreich. Für die Elf von Trainer Heinz Fuchsbichler brachten die drei Zähler vorerst den zweiten Tabellenplatz. Jetzt aber wartet am Samstag RB Salzburg. Der Altacher Noah Bischof führt mit acht Treffern die Torschützenliste der Unter-18-Jährigen an. Fast 50 Prozent hat der Jungprofi in dieser Saison schon geschossen. Die Unter-16-Jährigen holten trotz einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Heimremis. Der Wolfurter Tamar Crnkic und Kapitän Filip Milojevic aus Feldkirch erzielten die beiden Treffer der Schützlinge von Trainer Helmut Hafner. Pech für die jüngsten Talente des Landes. In der Nachspielzeit musste die Ländle-Auswahl den entscheidenden vierten Gegentreffer einstecken und gingen mit leeren Händen vom Platz. Drei Tore reichten der Pawlowksi-Truppe nicht einmal zu einem Zähler. Es war schon die dritte Niederlage in Folge. Trotzdem ist man noch Fünfter in der Tabelle.