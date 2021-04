Akademie Unter-15-Elf gewann in der Südstadt

Ein Sieg und zwei Niederlagen für die Vorarlberger Auswahlen gegen Admira Wacker

Ein Sieg und zwei Niederlagen gab es für die drei heimischen Akademie Mannschaften in den Spielen gegen die Alterskollegen von Admira Wacker. Nach vier sieglosen Partien kehrt die U-15-Elf mit Trainer Teddy Pawlowski auf die Siegerstraße zurück. Beim 3:0-Erfolg trafen der Höchster Melih Akubulut (schon 8. Saisontor), der Hohenemser Yasin Ayhan und Lukas Rusch von Lochau in der Nachspielzeit. Zweimal lag die U-16-Truppe von Coach Helmut Hafner in Front, verlor aber unglücklich mit 2:3. Die Treffer der beiden Feldkircher Damjan Kovacevic und Kapitän Filip Milojevic per sicher verwandelten Strafstoß nützten nichts an der knappen Niederlage. Für Milojevic war es schon das zehnte Saisontor. Er liegt in der Torschützenliste hinter dem Tiroler Stefan Kordic (14 Tore) an der zweiten Stelle. Die U-18-Elf kassiert ein 0:4, zwei Gegentore fielen schon in der Anfangsphase.