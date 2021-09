Akademie Unter-15-Elf besiegt Tabellenführer Austria Wien

Die Jungs von Trainer Ahmet Cil sorgten im Heimspiel gegen die Wiener Veilchen für eine Riesenüberraschung.

Ein Sieg und zwei Niederlagen gab es für die heimischen Akademie Mannschaften im Heimspiel gegen die Alterskollegen von Austria Wien. Dabei fügten die Unter-15-Jährigen mit Trainer Ahmet Cil dem aktuellen Tabellenführer mit 2:0 die erste Niederlage zu. Der Harder Yannik Gruber (9.) und Kapitän Yanik Spalt (82.) mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter sorgten für die Überraschung. Hinter Salzburg und Austria Wien liegen die jüngsten Talente des Landes an der ausgezeichneten dritten Stelle. Leider unbelohnt blieb die starke Vorstellung der Unter-16-Mannschaft mit Coach Helmut Hafner. Der Treffer vom Höchster Melih Akubulut war zuwenig um zu Punkten. Eine Vielzahl an Hochkarätern konnte nicht verwertet werden. Eine 1:5-Niederlage bezog die U-18-Truppe von Trainer Heinz Fuchsbichler. Die erste Pleite in dieser noch jungen Saison fiel deutlich aus. Dem Feldkircher Filip Milojevic gelang kurz vor dem Schlusspfiff beim Stand von 0:4 zumindest noch das Ehrentor (84.). Die U-18-Jährigen bleiben aber Dritter in der Tabelle.