Akademie U-15-Team feiert Sensationssieg gegen Rapid Wien

Die Schützlinge von Trainer Teddy Pawlowski siegten mit 2:1 und bleiben ungeschlagen in dieser Saison

Ein Heimsieg und zwei Niederlagen mit je zwei Treffern Differenz gab es für die heimischen Akademie Mannschaften gegen die Alterskollegen aus Hütteldorf. Der Hörbranzer Felix Oberwaditzer mit einem wunderschönen Freistoß kurz vor der Pause und der Bresner Adriano Sommergutgleich nach Wiederbeginn sorgten für den 2:1-Heimerfolg gegen das Starensemble von Rapid Wien. Damit rückten die noch ungeschlagenen jüngsten Talente des Landes mit dem Trainer Teddy Pawlowski auf den dritten Tabellenplatz vor. Zudem hat die Ländle-Auswahl mit nur zwei Gegentreffer am wenigsten aller zwölf Klubs hinnehmen müssen. Erst zweimal musste der Harder Paul Piffer den Ball aus dem eigenen Kasten nehmen. Drei bzw. zwei Tore reichte der U-18 bzw. U-16-Elf in den Spielen für einen Punktgewinn. Die ältesten Kicker lagen schon zur Pause mit 0:3-zurück, die Aufholjagd blieb unbelohnt. An seinem Comeback gelang dem Rankweiler Thomas Baldauf zwei Treffer, doch die Fuchsbichler-Truppe verlor im Offensivspektakel mit 3:5. Der Feldkircher Damjan Kovacevic brachte die Unter-16-Jährigen sogar in Front, doch der Tabellenführer Rapid Wien gewann auch das fünfte Spiel in Folge. Allerdings haderte die U-16-Mannschaft mit dem Unparteiischen, weil ein klarer Elferpfiff wegen einem Foulspiel an Feldkircher Filip Milojevic nicht geahndet wurde (84.).