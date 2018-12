Akademie Mehrerau: Eine besondere Weihnachtsaktion

Das Weihnachtsprojekt der AKA Mehrerau und des VFV ist dieses Jahr sehr speziell.

Der VFV ist seit Jahren Unterstützer des Vereins „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“. Dieser Verein sucht Stammzellspender für an Leukämie erkrankte Menschen und rettet dadurch Leben.

Die Typisierungsaktion findet am Freitag, 14. 12. 2018 von 13:00 – 16:30 Uhr gemeinsam mit dem Verein „Geben für Leben“ bei uns in der Fußballakademie Mehrerau (VFV-Lehrsaal im 2. Stock des Turnhallengebäudes) in Kooperation mit dem Collegium Bernardi statt.