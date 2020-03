AKA Vorarlberg verlor gegen das Starensemble

Zwei Tore in neun Minuten genügten RB Salzburg, im Nachtragsspiel der 3. Runde, gegen den Vorletzten Vorarlberg um den zehnten Saisonsieg zu landen.

Zwei Tore in neun Minuten genügten dem noch ungeschlagenen Spitzenreiter der heimischen Akademie Unter-18-Meisterschaft, FC RB Salzburg, im Nachtragsspiel der 3. Runde, gegen den Vorletzten Vorarlberg um den zehnten Saisonsieg zu landen. Nach 22 Minuten war der Endstand schon gegeben. Für die Elf um Trainer Heinz Fuchsbichler mit der schlechtesten Offensive der Unter-18-Jährigen mit nur neun Toren in elf Partien, war es die neunte Niederlage in Serie.