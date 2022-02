AKA Vorarlberg U-16-Team deklassiert Leader Rapid Wien

Triplepack von Tamar Crnkic für die Hafner-Mannen im sensationellen 5:2-Erfolg gegen den Spitzenreiter aus Hütteldorf.

Eines gleich vorweg: Mit den Unter-16-Jährigen bzw. Unter-15-Jährigen haben gleich zwei Vorarlberger Akademie Mannschaften in dieser Saison sogar die große Chance auf den Meistertitel in ihrer Altersstufe. Zum Frühjahrsauftakt in Hütteldorf bei SK Rapid Wien erreichten die drei heimischen Teams ein Sensationssieg, ein Remis und eine bittere Niederlage. Die Unter-16-Elf mit Trainer Helmut Hafner gewann völlig überraschend gegen den Spitzenreiter Rapid Wien mit 5:2. Fünf Traumtore beschert der Ländle Fußballschmiedein der Bundeshauptstadt einen grandiosen Auftakt in die Rückrunde der ÖFB-Nachwuchsmeisterschaft. Für die U-16-Ländle Auswahl war es der sechste Auswärtserfolg im sechsten Auftritt über dem Arlberg. Damit führen Felix Oberwaditzer und Co. in der Auswärtstabelle ganz klar. Dabei lag die U-16-Truppe beim Tabellenführer Rapid Wien nach 36 Minuten mit 1:2-zurück. Doch der Wolfurter Tamar Crnkic mit einem Triplepack und die beiden Altacher Niklas Thalmann und David Prentner schossen noch einen klaren 5:2-Erfolg heraus. Hinter dem Rapidler Jovan Zivkovic (15 Tore) liegt Tamar Crnkic (13 Tore) in der Torschützenliste an der ausgezeichneten zweiten Stelle. Vorarlbergs Landesauswahl ist in der U-16-Altersstufe Dritter und nur ein Punkt hinter dem Zweiten Salzburg und sechs Zähler hinter Leader Rapid Wien. Den dritten Tabellenplatz hat auch Vorarlberg in der U-15-Leistungsstufe derzeit inne. Nur drei Punkte fehlen den Ländle-Kickern auf den ersten Platz auf die Wiener Austria. Die U-15-Jährigen lagen nach 39 Minuten in Wien mit 1:3-zurück, doch der Altenstädter Damjan Cergic mit einem Doppelpack und der Lauteracher Kapitän Mauro Hämmerle erzielten noch den 3:3-Ausgleich, sechs Tore aber kein Sieger. Riesengroßes Pech hatte die Unter-18-Mannschaft von Coach Heinz Fuchsbichler. Ohne Erkin Yalcin, Philipp Gaßner und Magomed Islamchanow führten sie bei Rapid Wien dank des Treffer des Göfner Linus Martin bis zur 88. Minute mit 1:0, ehe in der Schlussphase die Rapidler das Spiel mit zwei Treffern noch drehen konnten. Statt einem Podestplatz liegt Vorarlberg in der U-18-Klasse nun an der fünften Tabellenposition. Für Linus Martin war es der erste Saisontreffer. Am nächsten Samstag folgt die Frühjahrsheimpremiere gegen Nachzügler Austria Klagenfurt, wo in allen drei Partien drei Zähler eingeplant sind.