AKA Vorarlberg Goalgetter fällt für längere Zeit aus

Die heimische Fußballakademie muss auf den besten Scharfschützen verzichten

Elf der bisherigen 25 Meisterschaftstore der Vorarlberger Akademie Mannschaft der Unter-18-Jährigen im Herbst 2020 gehen auf das Konto von Noah Bischof. Ende Jänner wurde der Linksfüßer und derzeit Drittplatzierte der AKA U-18-Meisterschaft erst 18 Jahre jung. Allerdings wurde sein Jubeltag mit einer schlimmen Verletzung getrübt. Noah Bischof erlitt eine Schambeinentzündung und muss mindestens acht Wochen zuschauen. Damit fehlt Bischof der Elf um Trainer Heinz Fuchsbichler zum Frühjahrsstart am 27. Februar bei Austria Wien an allen Ecken und Enden und wird wohl noch mehrere Partien nicht spielen können. Ab Sommer 2021 gehört er dann fix dem Bundesligakader von SCR Altach an.