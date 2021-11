AKA Vorarlberg besiegt zweimal die Jung-Stars von Salzburg

Das fünfte Saisontor des Kapitän und Viktoria Bregenz Spieler Valentin Matkovic und der fünfte Treffer von Erkin Yalcin aus Lochau beschert der Unter-18-Truppe von Trainer Heinz Fuchsbichler einen sensationellen 2:1-Heimerfolg gegen die Mozartstädter. Daei war das Salzburger Starensemble in dieser Meisterschaft nach zehn Siegen noch ungeschlagen. Matkovic und Co. fügte den Bullen die erste Saisonniederlage zu. Übrigens: Die Vorarlberger haben zum zweiten Mal in nur Minuten das Kunststück zu Wege gebracht die Bullen in dieser Altersstufe zweimal mit demselben Ergebnis zu besiegen. Am 29. Mai 2021 hat Vorarlberg gegen Salzburg ebenfalls gewonnen. Die U-18-Elf von Vorarlberg ist Vierter in der Tabelle, aber nur wegen dem schlechteren Torverhältnis hinter dem punktgleichen Austria Wien.