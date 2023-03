AK: Wohnen in Vorarlberg viel zu teuer

Die enormen Preissteigerungen sowohl am Vorarlberger Grundstücksmarkt als auch bei Hochbauleistungen haben dazu geführt, dass es für einen durchschnittlichen Arbeitnehmer zunehmend unmöglich wird, Wohnungseigentum zu erwerben, kritisiert die AK.

Der Kauf eines Eigenheimes ist sowieso nur noch für die absoluten Topverdiener oder jemanden möglich, der in den Genuss einer Erbschaft kommt, kritisiert AK Präsident Bernhard Heinzle. Er sieht diesen Druck auf die Arbeitnehmer, nur noch in Mietverhältnissen ihren Wohnbedarf befriedigen zu können, sehr kritisch: "Die Schaffung von Eigentum durch Arbeit ist untrennbar mit dem Selbstverständnis der Vorarlberger:innen verbunden und trägt maßgeblich zu deren Leistungsbereitschaft bei."

Deshalb bedürfe es im Sinne des gesamten Wirtschaftsstandortes zusätzlicher Anstrengungen, um fleißigen Arbeitnehmern die Schaffung von Wohnungserwerb zu ermöglichen. Die AK habe bereits mit einer Reihe von Forderung zur Eindämmung des spekulativen Grundstückskaufs aufhorchen lassen und wolle, dass die öffentliche Wohnbautätigkeit vor allem mit dem Bau von Miet-Kauf-Wohnungen massiv ausgebaut wird. Diese wiederum sollten von den Wohnbauträgern grundsätzlich nur zum Errichtungspreis und nicht zum Verkehrswert verkauft werden dürfen, so die AK. Damit wäre der Kaufpreis von vornherein für die Mietkäufer klar definiert und würde sich nur an den tatsächlichen Grundstückskosten sowie den Errichtungs- und Finanzierungskosten orientieren. Diesbezüglich hat Burgenland bereits ein entsprechendes Programm ausgearbeitet, an dem sich auch Vorarlberg orientieren könnte.