AK fordert 1000 günstige Wohnungen pro Jahr

Angesichts der angespannten Lage am Vorarlberger Wohnungsmarkt fordert AK-Präsident Bernhard Heinzle deutlich mehr Engagement beim Ausbau des Angebots an gemeinnützigen Wohnungen.

Die Wohnbauleistung der letzten zwölf Jahre ist laut Statistik Austria in Vorarlberg fast ausschließlich auf Investitionen von Privatpersonen und Bauträger zurückzuführen. Nur knapp 15 Prozent der Baubewilligungen gingen auf gemeinnützigen Wohnbauträger zurück. Insgesamt sind in diesem Zeitraum rund 34.800 Wohnungen bewilligt worden – davon nur rund 4500 gemeinnützige. Das sind gerade einmal 375 pro Jahr.

Mehr Miet-Kauf-Wohnungen

Die Anfragen im Bereich Miet- und Wohnrecht in der AK Vorarlberg sind so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Immer mehr Menschen können sich aufgrund der Preissteigerungen das Wohnen nur mehr schwer leisten. Anstatt auf einen Mietpreisdeckel zu warten, der wiederum im Wesentlichen nur den Wiener Wohnungsmietern zugutekommen würde, ist nach Ansicht der AK jetzt das Land gefordert, für ein deutlich besseres und leistbares Wohnungsangebot in Vorarlberg zu sorgen. Für Präsident Heinzle ist der Hebel dazu bei den gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften anzusetzen. "Sie können ihre Neubauaktivitäten massiv ausweiten, weil sie die erforderlichen Grundstücke bereits besitzen. Die gemeinnützigen Wohnbauträger sollten künftig aber auch befugt sein, einen Teil dieser Wohnungen in Form von Miet-Kauf-Wohnungen direkt an förderbare Wohnungssuchende zu vergeben." Das Vetorecht der Gemeinden für den Bau von gemeinnützigen Wohnungen sollte nach Ansicht der Arbeiterkammer generell abgeschafft werden, weil dringend notwendige Wohnbauprojekte nicht an der Befindlichkeit einzelner Bürgermeister scheitern dürften.