AK-Vizepräsidentin Jutta Gunz tritt zurück

Aus privaten Gründen legt die Bludenzer Sozialpädagogin Jutta Gunz ihr Amt als AK-Vizepräsidentin zurück, so die "AK" in einer Aussendung. Als Nachfolgerin designiert wurde die 33-jährige Höchsterin Jessica Lutz. Die Wahl erfolgt bei der AK-Vollversammlung am 14. Mai 2020.