AK-Präsidentin, Bregenz-Jubiläum und Trauma-Pädagogik

Am Montag sind die neue AK-Direktorin Eva King, SAFE-Mentorin Natalie Gmeiner und der Bregenzer Stadtarchivar Thomas Klagian zu Gast in Vorarlberg LIVE.

Eva King, Direktorin der Vorarlberger Arbeiterkammer

Die neue Direktorin der Vorarlberger Arbeiterkammer übernimmt ab Montag die Verantwortung für die inhaltliche Ausrichtung und Führung. Die einstimmige Bestellung erfolgte auf Vorschlag von Präsident Bernhard Heinzle am 15. Dezember. Als Ökonomin mit Schwerpunkten in Wirtschaft, Finanzmärkten und Nachhaltigkeit war King bereits maßgeblich in der Geschäftsführung der AK tätig. Die AK setzt auf eine Fortsetzung des innovativen Kurses unter der Leitung der 46-Jährigen. King betont die Bedeutung der Arbeitnehmer in der Wirtschaftspolitik und strebt sozialen Fortschritt und Frieden an, um gesellschaftliche Spaltung zu bekämpfen.

Natalie Gmeiner, Gesundheitspsychologin und SAFE-Mentorin

Das Vorarlberger Kinderdorf setzt auf Traumapädagogik, um traumatisierten Kindern zu helfen. Die Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern in schwierigen Lebenssituationen erfordert Fachwissen und professionelle Unterstützung. Durch interne Fortbildungen und Kooperationen mit Traumaexperten, Psychologinnen und Psychologen wie Natalie Gmeiner stärkt das Kinderdorf seine Mitarbeiter und bietet den Kindern eine Chance auf Heilung und gesunde Entwicklung. „Gerade die Vernachlässigung von Kindern wird oft bagatellisiert, dabei führt sie genauso wie Gewalt zu Traumatisierungen und Entwicklungsstörungen“, warnt Experte Lutz Besser im Vorfeld des Studiobesuchs seiner Kollegin am Montag in „Vorarlberg LIVE“.

Thomas Klagian, Bregenzer Stadtarchivar

Bregenz existiert als Römerstadt "Brigantium" seit über 2.000 Jahren. Als Landeshauptstadt von Vorarlberg feierte am vergangenen Wochenende sein 100-jähriges Bestehen, seit dem 30. Juli 1923 gemäß der Landesverfassung. Zum Jubiläum wird der Stadtarchivar Thomas Klagian in Vorarlberg LIVE über die Meilensteine seit jener offiziellen Festlegung durch die Landesverfassung im Jahr 1923 berichten, in der Bregenz als Landeshauptstadt und Sitz des Landtages und der Landesregierung festgelegt wurde.

VORARLBERG LIVE am Montag, 3. Juli 2023

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Eva King (Direktorin der Vorarlberger Arbeiterkammer), Natalie Gmeiner (Gesundheitspsychologin und SAFE-Mentorin) und Thomas Klagian (Stadtarchivar Bregenz)

Moderation: Birgit Entner-Gerhold (VN-Redakteurin)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

