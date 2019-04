1:0-Sieg: Ajax-Lauf geht auch in Tottenham weiter

Ajax Amsterdam feierte im Hinspiel des CL-Halbfinales bei Tottenham einen verdienten 0:1-Sieg. Goldtorschütze war Van de Beek in der 15. Minute.

Mit dem Duell zwischen Tottenham und Ajax Amsterdam startete heute die Halbfinal-Phase der diesjährigen Champions League Saison. Und dem jungen Ajax-Team war das hohe Selbstvertrauen nach den Duell-Siegen gegen Real Madrid und Juventus Turin anzumerken. Tottenham fand gegen die Niederländer von Beginn weg nicht wirklich ins Spiel – Ajax kontrollierte die Partie und ging bereits in der 15. Minute mit 0:1 in Front. Nach perfekter Ziyech-Vorarbeit blieb Van de Beek alleine vor Lloris cool und schob zur verdienten Führung ein. Tottenham selbst benötigte rund eine halbe Stunde, um selbst in der Offensive Akzente zu setzen – wirklich gefährlich wurde es jedoch kaum. So ging es mit der verdienten Ajax-Führung in die Pause.