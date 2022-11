aja soul»o - songs of my heart

kult pur nüziders präsentiert am Freitag, den 2. Dezember 2022, um 20 Uhr, im Gemeindehaus Nüziders die bekannte Sängerin Aja Zischg!

Eine 20 Jahre währende Lehrtätigkeit im Popularmusik-Bereich bedeutet einerseits: Schülerinnen und Schüler tagtäglich „on“ und „off stage“ zu unterstützen. Und andererseits: die eigenen „Skills“ zu verfeinern. Am Instrument genauso wie in der Musik-Vermittlung. Als Sängerin, die sich selbst sehr überzeugend am Klavier begleiten kann, weiß Aja sehr genau, was ein Sänger bzw. eine Sängerin vom musikalischen Begleiter „braucht“, um sich gut aufgehoben zu fühlen. Oder in anderen Worten: Was der stimmlichen Performance dienlich ist und: was eben nicht.