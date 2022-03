Ahnenforschung lädt zur Ausstellung

Der Landesverein für Familienforschung feiert sein 20-jähriges Bestehen. Im Reichshofsaal stellen die Mitglieder am Wochenende ihre Arbeiten aus.

Lustenau Wie weit reicht die Geschichte meiner Familie zurück? Was hat mein Urururgroßvater gemacht? Fragen auf diese Antworten können die Ahnenforscher des Landesvereines für Familienforschung in Vorarlberg geben. Die Interessensgemeinschaft Ahnenforscher Ländle (IGAL) feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Am kommenden Wochenende präsentieren sie der Bevölkerung im Reichshofsaal ihre umfangreichen Recherchen.

Forschungsarbeiten präsentieren

„Wir laden alle Interessierten ein, sich ein Bild von unserem Verein zu machen“, sagt IGAL-Obmann Georg Watzenegger. Er freut sich darauf, die jahrelangen Forschungsarbeiten, die sie in Stammbäumen, Vorfahrentafeln und Büchern festgehalten haben, den Interessierten zu zeigen. Am Freitagnachmittag machen die Jugendlichen Forscher den Auftakt. Am Samstag und Sonntag können den ganzen Tag über im Reichshofsaal die Arbeiten der Familien- und Ahnenforscher bestaunt werden.

Vorträge zu Familienforschung

Parallel zur Ausstellung finden am Samstag und Sonntag Vorträge im Bereich der Familienforschung statt. „Wer somit schon immer einmal tiefer in die Geschichte der eigenen Familie graben möchte, ist herzlich eingeladen, den Vorträgen zu lauschen“, so Watzenegger. Als Vortragende konnten unter anderem Dr. Wolf Seelentag aus St. Gallen, Dr. Dieter Petras aus Schlins und Dr. Wolfgang Scheffknecht vom Historischen Archiv in Lustenau gewonnen werden. Der Eintritt ist frei. Bvs

Ausstellung IGAL