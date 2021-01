aha weiterhin für die Jugendlichen da

Während dem Lockdown können auch individuelle Online-Beratungen vereinbart werden.

Solange der Lockdown dauert, bleiben die aha-Infolokale in Dornbirn, Bregenz und Bludenz für den Parteienverkehr geschlossen. Jugendliche können sich aber an den Werktagen von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr telefonisch (05572 52 212) oder per E-Mail (aha@aha.or.at) mit ihren Anliegen ans aha wenden. Neuerdings können sie mit den aha-Mitarbeiter*innen auch Termine für individuelle Online-Beratungs und -Informationsgespräche vereinbaren. „Junge Menschen, die spezielle Fragen oder Themen haben, die sie persönlich besprechen möchten, können telefonisch oder per E-Mail einen Termin ausmachen. Die Beratung erfolgt, wie gewohnt, kostenlos“, erklärt aha-Geschäftsführerin Monika Paterno. Das Gespräch findet über Zoom, Microsoft Teams oder eine andere gewünschte Online-Plattform statt.