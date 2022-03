Johannes engagiert sich beim Radfahrerverein - am 16. März können sich interessierte Vereinsverantwortliche im Rahmen eines Webinars über aha plus informieren.

„aha plus ist ein Grund mehr, sich ehrenamtlich zu engagieren“

Am Mittwoch, 16. März 2022 bietet das aha ein Webinar zu aha plus an. Johannes (16 Jahre) engagiert sich als ehrenamtlicher Trainer beim RV-Dornbirn (Radfahrerverein Dornbirn).

Er unterstützt als Jugendleiter die Minis Hatlerdorf. Für den jungen Dornbirner ist es wichtig, dass sich junge Menschen engagieren: „Natürlich ist nicht für jede*n klar, warum man sich ehrenamtlich engagieren sollte. Doch für mich ist es eindeutig: Menschen zu helfen und Erfahrungen zu sammeln ist wichtiger als eine Entlohnung in Geld.“ Dass er für sein Engagement Punkte bei aha plus sammeln kann, findet er natürlich auch gut. Einen Teil seiner Punkte hat er kürzlich gegen ein Longboard eingetauscht. „Ich finde es eine super Idee, diejenigen zu motivieren, die ihre Zeit dazu verwenden, um andere zu unterstützen. Durch die vielen Ermäßigungen und Belohnungen für aha Punkte habe ich noch mehr Gründe, um ehrenamtliche Arbeit zu leisten“, sagt Johannes.

Online-Infostunde für Vereine

Vereine und Organisationen, die auf der Suche nach engagierten jungen Menschen sind, bekommen alle Infos zu aha plus bei einem Webinar am 16. März 2022, um 18.30 Uhr. Dietmar Übelher vom aha-Team erklärt, wie das Anerkennungssystem funktioniert. Gemeinsam mit den Teilnehmenden wirft er einen Blick ins sogenannte Backend, den Bereich, wo Vereine ihre Tätigkeiten online stellen. Sie lernen die Funktionen von aha plus kennen, erhalten Tipps, wie man Jugendliche besser erreicht und können danach selbst Aktivitäten online stellen.

Das Webinar findet über die Online-Plattform Zoom statt. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung notwendig. Die Teilnehmenden bekommen die Meeting-ID und das Passwort dann zugesandt. Detaillierte Infos finden Interessierte unter www.aha.or.at/event/aha-plus-webinar-maerz.