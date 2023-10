aha plus erfolgreich nutzen

Am Dienstag, 17. Oktober 2023 bietet das aha ein Webinar zu aha plus an.

Engagieren, Punkte sammeln und Chancen n├╝tzen: aha plus (www.aha.or.at/plus) ist ein Anerkennungssystem f├╝r junge Menschen ├╝ber 12 Jahre, die sich freiwillig engagieren. Wenn sie sich ├╝ber die normale Mitgliedschaft hinaus in einem Verein, einer Organisation, Initiative oder der Gemeinde einbringen, k├Ânnen sie mit aha plus Punkte f├╝r ihr Engagement sammeln. Diese k├Ânnen sie gegen eine wertvolle Anerkennung einl├Âsen. Vereine und Organisationen k├Ânnen ihre Quests (T├Ątigkeiten) ganz einfach auf aha plus online stellen und erreichen so mehr und neue Jugendliche. Wie genau das funktioniert erfahren Interessierte im Rahmen einer Online-Infostunde am Dienstag, 17. Oktober 2023, um 18.30 Uhr. Die Teilnehmenden lernen die Funktionen von aha plus kennen und k├Ânnen danach selbst Aktivit├Ąten online stellen.