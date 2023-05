aha plus erfolgreich nutzen

Am 1. Juni k├Ânnen sich interessierte Vereinsverantwortliche im Rahmen eines Webinars ├╝ber aha plus informieren.

Am 1. Juni können sich interessierte Vereinsverantwortliche im Rahmen eines Webinars über aha plus informieren.

Am Donnerstag, 1. Juni 2023 bietet das aha ein Webinar zu aha plus an.

ÔÇ×Ich finde aha plus ist ein richtig gutes und wichtiges Werkzeug, besonders in der heutigen Zeit, in der jeder Verein sich schwertut, neue ehrenamtliche Helfer*innen zu finden. Wir konnten durch aha plus zwei Jugendliche gewinnen, die regelm├Ą├čig bei Heimspielen des ECB im Medienteam mithelfenÔÇť, sagt Mario Kleber, Pressesprecher des Eishockeyclubs Bregenzerwald.



aha plus (www.aha.or.at/plus) ist ein Anerkennungssystem f├╝r junge Menschen ├╝ber 12 Jahre, die sich freiwillig engagieren. Wenn sie sich ├╝ber die normale Mitgliedschaft hinaus in einem Verein, einer Organisation, Initiative oder der Gemeinde einbringen, k├Ânnen sie mit aha plus Punkte f├╝r ihr Engagement sammeln. Diese k├Ânnen sie gegen eine wertvolle Anerkennung einl├Âsen. Vereine und Organisationen k├Ânnen ihre Quests (T├Ątigkeiten) ganz einfach auf aha plus online stellen und erreichen so mehr und neue Jugendliche. Wie genau das funktioniert erfahren Interessierte im Rahmen einer Online-Infostunde am Donnerstag, 1. Juni 2023, um 19.30 Uhr. Die Teilnehmenden lernen die Funktionen von aha plus kennen und k├Ânnen danach selbst Aktivit├Ąten online stellen.

Jetzt anmelden

Das Webinar findet ├╝ber die Online-Plattform Zoom statt. Aus organisatorischen Gr├╝nden ist eine Anmeldung notwendig. Die Teilnehmenden bekommen die Meeting-ID und das Passwort dann zugesandt. Detaillierte Infos finden Interessierte unter www.aha.or.at/event/aha-plus-webinar-juni-2023.