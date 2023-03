aha plus erfolgreich nutzen

Am 14. März können sich interessierte Vereinsverantwortliche im Rahmen eines Webinars über aha plus informieren.

Am 14. März können sich interessierte Vereinsverantwortliche im Rahmen eines Webinars über aha plus informieren. ©aha

Am Dienstag, 14. März 2023 bietet das aha ein Webinar zu aha plus an.

„Ich finde aha plus ist ein richtig gutes und wichtiges Werkzeug, besonders in der heutigen Zeit, in der jeder Verein sich schwertut, neue ehrenamtliche Helfer*innen zu finden. Wir konnten durch aha plus zwei Jugendliche gewinnen, die regelmäßig bei Heimspielen des ECB im Medienteam mithelfen“, sagt Mario Kleber, Pressesprecher des Eishockeyclubs Bregenzerwald.



aha plus (www.aha.or.at/plus) ist ein Anerkennungssystem für junge Menschen über 12 Jahre, die sich freiwillig engagieren. Wenn sie sich über die normale Mitgliedschaft hinaus in einem Verein, einer Organisation, Initiative oder der Gemeinde einbringen, können sie mit aha plus Punkte für ihr Engagement sammeln. Diese können sie gegen eine wertvolle Anerkennung einlösen. Vereine und Organisationen können ihre Quests (Tätigkeiten) ganz einfach auf aha plus online stellen und erreichen so mehr und neue Jugendliche. Wie genau das funktioniert erfahren Interessierte im Rahmen einer Online-Infostunde am Dienstag, 14. März 2023, um 18.30 Uhr. Die Teilnehmenden lernen die Funktionen von aha plus kennen und können danach selbst Aktivitäten online stellen.

Das Webinar findet über die Online-Plattform Zoom statt. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung notwendig. Die Teilnehmenden bekommen die Meeting-ID und das Passwort dann zugesandt. Detaillierte Infos finden Interessierte unter www.aha.or.at/event/aha-plus-webinar-maerz-2023.