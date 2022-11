aha plus erfolgreich nutzen

Am 24. November können sich interessierte Vereinsverantwortliche im Rahmen eines Webinars über aha plus informieren.

Am 24. November können sich interessierte Vereinsverantwortliche im Rahmen eines Webinars ĂĽber aha plus informieren. ©aha

Am Donnerstag, 24. November 2022 bietet das aha ein Webinar zu aha plus an.

„Mit aha plus hat man sehr viele Vorteile und kann diese als Jugendlicher in ganz Vorarlberg verwenden. Zudem kann man auch viel Erfahrung gewinnen, sich weiterbilden und wird dafür sogar noch belohnt“, sagt Emre, 19 Jahre. Seit einem Jahr engagiert er sich, wie viele andere junge Menschen in Vorarlberg, freiwillig mit aha plus.

Vereine und Organisationen können ihre Quests (Tätigkeiten) auf aha plus online stellen und erreichen so mehr und neue Jugendliche. Wie genau das funktioniert erklärt Dietmar Übelher vom aha-Team im Rahmen einer Online-Infostunde am Donnerstag, 24. November 2022, um 18.30 Uhr. Die Teilnehmenden lernen die Funktionen von aha plus kennen, erhalten Tipps, wie man Jugendliche besser erreicht und können danach selbst Aktivitäten online stellen.

Jetzt anmelden Das Webinar findet ĂĽber die Online-Plattform Zoom statt. Aus organisatorischen GrĂĽnden ist eine Anmeldung notwendig. Die Teilnehmenden bekommen die Meeting-ID und das Passwort dann zugesandt. Detaillierte Infos finden Interessierte unter www.aha.or.at/event/aha-plus-webinar-november