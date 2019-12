aha passt seine Ã–ffnungszeiten dem Ferienmodus an

Weihnachtszeit ist Ferienzeit – auch das aha passt seine Öffnungszeiten an: Vom 23. Dezember 2019 bis 3. Jänner 2020 ist das Jugendinformationszentrum in Dornbirn und Bregenz (Montag bis Freitag) sowie in Bludenz (Montag, Mittwoch, Freitag) von 10 bis 15 Uhr für Jugendliche und ihre Anliegen geöffnet.

Am 24. und 31. Dezember sowie an den Feiertagen bleibt das aha geschlossen – das aha Bregenz ist überdies auch am 27. Dezember geschlossen. Ab 7. Jänner 2020 sind die aha-MitarbeiterInnen in Dornbirn, Bregenz und Bludenz wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für die Jugendlichen da.

Tipps für die Feriengestaltung

Wer seine Weihnachtsferien nicht auf der Piste verbringen möchte, findet jede Menge Tipps zur Freizeitgestaltung unter www.aha.or.at/freizeittipps. Doppelten Freizeitspaß gibt es noch den ganzen Dezember über im Unicorn Poledance Studio in Dornbirn und während der Weihnachtsferien auf dem Kunsteislaufplatz Gastra in Rankweil. Die 2für1-Aktionen gelten nur für aha card-InhaberInnen und gegen Vorlage der aha cards – alle Infos unter www.aha.or.at/card-2fuer1

aha – Jugendinformationszentrum Vorarlberg