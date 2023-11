aha mit dem Österreichischen Jugendpreis ausgezeichnet

Das aha wurde in der Kategorie „Europäische Initiativen“ mit dem Österreichischen Jugendpreis 2023 ausgezeichnet.

Mit dem Österreichischen Jugendpreis ehrt das Bundeskanzleramt jährlich herausragende Initiativen und Projekte der außerschulischen Jugendarbeit. Der Preis stand in diesem Jahr unter dem Motto „Generation Zuversicht“ und wurde erstmalig auch in der Kategorie „Kommunale Jugendarbeit“ vergeben.

Auch das aha wurde beim Österreichischen Jugendpreis für das Projekt „Solidarität und Diversität in Vorarlberg“ in der Kategorie „Europäische Initiativen“ ausgezeichnet. Dieses Projekt wurde im Rahmen des Freiwilligendiensts des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) abgewickelt. Neun ESK-Freiwillige aus sieben verschiedenen Ländern im Alter zwischen 18 und 30 Jahren waren an verschiedenen Aktivitäten bei den sechs Vorarlberger ESK- Aufnahmeorganisationen im Einsatz. Die Aufnahmeorganisationen und die vielfältig eingebundenen Lokalgemeinschaften deckten dabei ein breites Themenspektrum im Zusammenhang mit sozialer Inklusion ab.

Der Geschäftsführer des aha war bei der Preisverleihung in Wien vor Ort und nahm die Auszeichnung entgegen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Österreichischen Jugendpreis in der Kategorie Europäische Initiativen ausgezeichnet wurden. Das Projekt war nur dank unserer Partner*innen in Vorarlberg und der engagierten Freiwilligen des Europäischen Solidaritätskorps möglich. Bei ihnen möchte ich mich ganz besonders bedanken“, so Simon Kresser.