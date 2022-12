aha mit dem Österreichischen Jugendpreis ausgezeichnet

Das Projekt „#STANDFORSOMETHING“ wurde in der Kategorie „Nationale Jugendarbeit“ mit dem Österreichischen Jugendpreis 2022 ausgezeichnet.

Das besondere Engagement und Initiativen der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit sowie das „Europäische Jahr der Jugend“ standen im Fokus des Österreichischen Jugendpreises 2022. Auch Mitarbeitende des aha freuten sich, in Wien einen Preis in der Kategorie „Nationale Jugendarbeit“ entgegenzunehmen. „Die Kampagne #STANDFORSOMETHING wurde von jungen Menschen mit enorm viel Energie, Tatkraft und Ideenreichtum eigenständig umgesetzt. Sie haben gezeigt, was mit Mut und guter Teamarbeit alles möglich ist. Ich freue mich sehr, dass die Jury diese Leistungen erkannt hat und sie mit dem Österreichischen Jugendpreis würdigt!“, so Barbara Österle.