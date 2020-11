aha-Infolokale regulär geöffnet

Die aha-Mitarbeiter*innen sind weiterhin persönlich für Jugendliche da.

Trotz Lockdown sind die aha-Mitarbeiter*innen in Dornbirn, Bregenz und Bludenz weiterhin persönlich für die Jugendlichen und ihre Anliegen da. „Wir freuen uns, dass wir die Jugendlichen nach wie vor im persönlichen Kontakt informieren können. Selbstverständlich unter Einhaltung aller geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen“, sagt aha-Geschäftsführerin Monika Paterno.

Die aha-Infolokale sind zu den regulären Zeiten geöffnet: in Dornbirn von Montag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr, in Bregenz und Bludenz am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 13 bis 17 Uhr. Es gelten folgende Sicherheitsmaßnahmen: Mund-Nasenschutz tragen, Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter einhalten und die Höchstanzahl von drei Personen beachten.