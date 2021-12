aha-Infolokale öffnen in Dornbirn, Bregenz und Bludenz

Mit dem Handel öffnen auch die aha-Infolokale in Dornbirn, Bregenz und Bludenz. Die aha-Mitarbeiter*innen sind jetzt wieder persönlich für die Jugendlichen und ihre Anliegen da.

Die aha-Infolokale sind zu den regulären Zeiten geöffnet: in Dornbirn von Montag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr, in Bludenz und Bregenz am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 13 bis 17 Uhr. Es gilt die 2-G-Regel und es muss eine FFP2-Maske getragen werden.