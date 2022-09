aha hat wieder regulär geöffnet

Am Montag beginnt in Vorarlberg die Schule. Mit Schulanfang passt das aha seine Öffnungszeiten an und hat ab 12. September wieder regulär geöffnet.

Im aha Dornbirn ist der Infobereich von Montag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr für Jugendliche und ihre Anliegen geöffnet. Im aha Bregenz und Bludenz sind die Öffnungszeiten Montag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 17 Uhr. Infos zu aktuellen Themen und zu allen Lebensbereichen finden junge Menschen auch online unter www.aha.or.at. Für Fragen sind die aha-Mitarbeiter*innen auch außerhalb der Öffnungszeiten telefonisch und per E-Mail erreichbar.



Tipp zum Schulanfang

Die aha App können Jugendliche in Vorarlberg für ihre Schüler- und Lehrlingsfreifahrt nutzen. Einfach die aha App im App Store oder bei Google Play herunterladen. Sobald der Vorarlberger Verkehrsverbund die Zugangsdaten zugeschickt hat, können die Jugendlichen den QR-Code mit der aha App scannen und so ihre Schüler- und Lehrlingsfreifahrt (SL+) in der aha App aktivieren. Alle Infos finden sie unter www.aha.or.at/slf-und-aha-card. Wer noch keine aha card hat, kann sie online bestellen unter www.aha.or.at/karte-bestellen.