aha hat Herausforderungen gemeistert

Das Jugendinformationszentrum Vorarlberg blickt auf ein besonderes Jahr zurück. Mit einem breiten Online-Angebot stellten die aha-Mitarbeiter*innen gesicherte Informationen für Jugendliche bereit.

Insgesamt konnten 2020 13.562 Anfragen junger Menschen bearbeitet werden. Das aha beantwortete die Anfragen durchgängig telefonisch und per Mail und stand soweit möglich auch an den drei Standorten in Dornbirn, Bregenz und Bludenz zur Verfügung. Es wurden rund 160 Workshops und Präsentationen durchgeführt, in Lockdownzeiten jeweils digital. „Alle Themen wurden 2020 auf die Corona-Situation angepasst. So wurde etwa unsere Nachhilfebörse um Online-Angebote erweitert, Workshops und Infoabende via Zoom angeboten oder Infos zum Lernen auf Distanz, sowie aktuelle Infos rund um Corona-Test und -Impfung bereitgestellt“, erklärt aha-Geschäftsführerin Monika Paterno. Im Bereich Jugend und Politik wurden Veranstaltungen wie der FrageRaum Politik analog bzw. hybrid durchgeführt. Infosammlungen auf der aha-Website sowie ein Online-Quiz ergänzten das Angebot des aha in diesem Bereich.