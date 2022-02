aha blickt auf Jubiläumsjahr zurück

Seit 30 Jahren unterstützt das Jugendinformationszentrum Vorarlberg Jugendliche dabei, durch informierte Entscheidungen all ihre Möglichkeiten zu nutzen.

Das vergangene Jahr war für das aha – Jugendinformationszentrum Vorarlberg ein ganz besonderes. Seit 1991 leistet das aha als Jugendinfo einen wichtigen Beitrag für die Chancen und Möglichkeiten von jungen Menschen in Vorarlberg – das 30-jährige Jubiläum wurde im Herbst mit einer Aktionswoche für junge Menschen gefeiert. Außerdem bezog das aha Dornbirn die neuen Räumlichkeiten in der Poststraße 1.„Im aha können sich die Jugendlichen persönlich bei den Mitarbeiter*innen über Fragen informieren, die ihnen wichtig sind und erhalten Unterstützung bei der Recherche verschiedener Themen. Daneben bieten wir auch online zahlreiche Möglichkeiten sich mit Themen auseinanderzusetzen“, freut sich aha-Geschäftsführerin Monika Paterno über die neuen räumlichen Möglichkeiten.

Insgesamt konnten im Jahr 2021 18.979 Anfragen junger Menschen bearbeitet werden. Das aha beantwortete die Anfragen durchgängig telefonisch und per Mail und stand soweit möglich auch an den drei Standorten in Dornbirn, Bregenz und Bludenz zur Verfügung. Es wurden rund 220 Workshops und Events mit über 5.500 Teilnehmenden durchgeführt, in Lockdownzeiten jeweils digital. Auch 2021 wurden Jugendliche dabei begleitet, im Rahmen eines ESK-Freiwilligendiensts internationale Erfahrungen zu sammeln. 23 junge Vorarlberger*innen waren dabei in insgesamt elf europäischen Ländern im Einsatz. Elf junge Europäer*innen absolvierten einen ESK-Freiwilligendienst in Vorarlberg.