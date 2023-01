aha blickt auf erfolgreiches 2022 zurück

Mit Jugendinfo, aha card und aha plus war das aha auch 2022 Ansprechpartner*in für Vorarlbergs Jugendliche.

Das vergangene Jahr stand für das aha – Jugendinformationszentrum Vorarlberg ganz im Zeichen der offiziellen Jubiläumsfeierlichkeiten. Nachdem das 30-jährige Jubiläum bereits 2021 mit einer Aktionswoche für junge Menschen gefeiert wurde, wurde die offizielle Feier jetzt nachgeholt.

„2022 durften wir 30 Jahre aha und 20 Jahre aha card feiern. In dieser Zeit sind wir stets am Puls der Zeit geblieben, um Jugendliche bestmöglich zu unterstützen – eine Aufgabe, der wir voller Freude und mit großem Engagement nachgehen“, erklärt Monika Paterno, Geschäftsführerin des aha. Dabei gelte es, sich den veränderten Lebensumständen junger Mensch laufend anzupassen. „Das bedeutet für uns, dass wir unsere digitalen Angebote stetig verbessern und ausbauen, um Jugendlichen den Zugang zu geprüften Informationen so leicht wie möglich zu machen“, so Monika Paterno weiter.

Viele Jugendliche – insgesamt über 6.000 – konnten mittels Online-Quizze zu den aha-Themen erreicht werden.

Knapp 20.000 Anfragen

Im Jahr 2022 konnten 19.975 Anfragen junger Menschen bearbeitet werden. Die aha-Mitarbeiter*innen beantworteten die Anfragen persönlich an den drei Standorten in Dornbirn, Bregenz und Bludenz sowie auch telefonisch und per Mail. Wichtige Themen für die Jugendlichen bleiben Arbeit und Ausbildung. Es wurden im vergangenen Jahr 228 Workshops und Events mit knapp 6.900 Teilnehmenden durchgeführt – zum Teil auch digital.

Viele nutzten in der Freizeit die vielfältigen Möglichkeiten der Vorarlberger Jugendkarte. Ende 2022 waren 27.248 junge Vorarlberger*innen im Besitz einer aha card. Diese ist auch der Schlüssel für das Anerkennungssystem aha plus für junge Menschen über 12 Jahre, die sich freiwillig engagieren. 2022 waren 400 registrierte Organisationen dabei – 20.551 Jugendliche konnten für sie Tätigkeiten übernehmen, Punkte sammeln und diese gegen Rewards einlösen.

aha international

Erneut wurden Jugendliche dabei begleitet, im Rahmen eines Freiwilligendiensts des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) internationale Erfahrungen zu sammeln. 36 junge Vorarlberger*innen waren dabei in insgesamt 17 europäischen Ländern im Einsatz. Zehn junge Europäer*innen absolvierten einen ESK-Freiwilligendienst in Vorarlberg. Damit waren 2022 wieder so viele Jugendliche wie vor der COVID-Pandemie mit dem ESK-Freiwilligendienst im Einsatz.