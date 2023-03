Agrargemeinschaft setzt ein Zeichen

Die Agrargemeinschaft Weiler stellt für die neue Kleinkindbetreuung im Dorf 800.000 Euro Förderung zur Verfügung.

Mit der Kleinkindbetreuung im neuen Generationenhaus wird mit den optimal angeordneten Gruppenräumen, einem Aufenthaltsraum und Grünflächen rund ums Haus für Weilers kleinste Einwohner ein Paradies geschaffen. „Anlässlich des 60jährigen Jubiläums unserer Agrargemeinschaft wollten wir ein Zeichen setzen. Ein Zeichen, das allen in unserem Dorf zugutekommt, in einer Größenordnung, in der etwas bewegt wird. Mit unserer Spende von 800.000 Euro für die Kleinkindbetreuung investieren wir in unsere Kinder, also in unser aller Zukunft!“, freut sich Friedrich Morscher, Obmann der Agrargemeinschaft Weiler über diese wertvolle Unterstützung.