After Work Treffen mit Adventatmosphäre

Unternehmer aus Lustenau waren am vergangenen Mittwochabend nach der Arbeit zum Adventtreffen eingeladen.

Lustenau. Gut abgestimmt und effizient, das sind die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Geschäftsleben. In Lustenau schätzt man das Miteinander und setzt auf Kommunikation in gemütlicher Atmosphäre. Vertreter aus Politik und Verwaltung der Marktgemeinde sowie Standortmanager Markus Bösch, hatten sich am Vorplatz des Vorkoster eingefunden, um den Lustenauer Unternehmern nach der Arbeit die Möglichkeit zum Austausch und zur Erholung bei wärmenden Häppchen und Getränken zu geben.

In den Wochen und Tagen vor Weihnachten geben die Unternehmen noch einmal alles, Produktivität ist gefragt, die Computer glühen und alle arbeiten auf Hochtouren. In diesen Tagen sind es die wenigen kostbaren Momente, die Raum zum Durchatmen geben. Denn auch die Unternehmer selbst müssen noch einmal alles auf eine Karte setzen, bevor es in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub geht. Mit viel Feingefühl, dem richtigen Riecher für die Bedürfnisse ihrer Gäste und einer perfekt gestalteten Vorweihnachtsfeier, haben Alexandra Ender vom Lustenau Marketing und Markus Bösch als Standortmanager den Gewerbetreibenden von Lustenau einen unvergesslichen Abend unter Gleichgesinnten beschert, mit viel Raum für Gespräche und geschäftlichen Austausch, aber auch der Möglichkeit, in der hektischen Vorweihnachtszeit nach der Arbeit einmal alle Fünfe gerade sein zu lassen und sich dem Genuss hinzugeben. Benjamin Meyer und sein Team vom Vorkoster kredenzten Köstlichkeiten aus Küche und Keller und gaben alles, um den Gästen einen Vorgeschmack auf Weihnachten zu vermitteln.