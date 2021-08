Afghanistan: "Kinder werden nie Demokratie erfahren"

Er war einer der ersten Flüchtlinge aus Afghanistan. Bei "Vorarlberg LIVE" gibt Sayed Iqbalzada seine Einschätzung über die Lage in Afghanistan ab.

Die militant-islamistischen Taliban übernehmen in Afghanistan immer mehr Behörden und Ministerien und der Hauptstadt Kabul kehrt nach der Machtübernahme der Taliban ein neuer Alltag ein. Frauen sind auf den Straßen kaum noch zu sehen, die Männer tragen wieder traditionelle Kleidung.

Sayed Iqbalzada stammt aus Afghanistan. Er und seine Familien waren eine der ersten Flüchtlinge aus Afghanisten, die in Vorarlberg aufgenommen wurden. Der Kontakt mit den Verwandten in Afghanistan findet noch immer regelmäßig über das Handy statt, sagt Iqbalzada am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE".