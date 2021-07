Afghanistan-Abschiebungen und Impfpflicht für Lehrer

Politikwissenschafter und Afghanistan-Experte Sarajuddin Rasuly und Alexandra Loser, Vorsitzende Pflichtschullehrerinnengewerkschaft Vorarlberg, sind am Dienstag in "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Afghanistan Sarajuddin Rasuly lebt seit über 40 Jahren in Österreich. Warum er eindringlich vor blauäugiger Asylpolitik warnt, wieso er die Wertekurse für Flüchtlinge in Österreich für "einen Witz" hält und wie er die aktuelle Debatte rund um Abschiebungen, Flüchtlingswelle und die Situation der Afghanistan-Flüchtlinge in Österreich einschätzt, erläutert der Afghanistan-Experte im Gespräch mit Pascal Pletsch in "Vorarlberg LIVE".