Ein Berater des AfD-Abgeordneten Eugen Schmidt, der Ukrainer Wladimir Sergijenko (52), wird als Einflussagent mit Verbindungen zum russischen Geheimdienst FSB entdeckt. Moskau erteilte ihm Anweisungen, wie es Berichte von “The Insider” und “Der Spiegel” zeigen.

Brief an Papst Franziskus

Unter anderem hat Sergijenko für eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht geworben. In dieser Klage wurde gefordert, dass Unterstützungsleistungen wie Panzer und Wolldecken die Zustimmung des Bundestages benötigen. Die AfD brachte die Klage im Juli ein. Außerdem wurde Sergijenko beauftragt, einen Brief an Papst Franziskus zu verfassen, in dem er von der vermeintlichen “Verfolgung von Christen in der Ukraine” berichtete.