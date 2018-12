AfD-Abgeordnete sorgen für Eklat in Stuttgarter Landtag

Eklat mit Folgen in Deutschland: Wegen lauter Zwischenrufe wurde am Mittwoch der AfD-Abgeordnete Stephan Räpple von der Polizei aus dem Plenarsaal des baden-württembergischen Landtags geführt.

Wenig später wurde auch Gedeon mit Hilfe der Polizei des Saals verwiesen. Er hatte zuvor Aras für ihr Vorgehen gegen Räpple kritisiert: “So können sie ein Parlament in Anatolien führen, aber nicht in Deutschland”, sagte er. Dass die Polizei das Hausrecht gegen Abgeordnete durchsetzen müsse, sei in der Geschichte des baden-württembergischen Landtags ein bisher einzigartiger Vorgang, erklärte das Landtagspräsidium im Anschluss.