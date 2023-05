Ästhetische Show mit keckem Augenaufschlag

Das Freudenhaus in Lustenau trumpfte bei seinen Gästen am Freitagabend mit einer Burlesque Show auf.

Lustenau „Willkommen im Hotel Burlesque“ hieß es am Freitagabend im Freudenhaus in Lustenau. Freiburgs Drag Queen Dita Whip gastierte mit der bekannten Burlesque-Darstellerin Elena La Gatta und der Showgruppe Provokation Dance im Theaterzelt und begeisterte die Zuseher mit ihrer Aufführung. Die extravagante Show, gespickt mit viel Erotik und Humor, kam bei den Zusehern besonders gut an. Alle Tickets waren restlos ausverkauft.

Neues Terrain

„Mit der heutigen Show wollen wir herausfinden, ob diese Form des Theaters bei unseren Gästen überhaupt ankommt“, erzählte Roman Zöhrer im Vorfeld. „Es ist so zu sagen ein Testlauf.“ Und wohin würde so eine Burlesque-Aufführung besser passen als ins Freudenhaus, ergänzte er. Bei dem Stück gibt Dita Whip als charmante und zugleich unfreundliche Rezeptionistin des fiktiven Hotel Burlesque Einblicke in den Hotel-Alltag mit all seinen schlüpfrigen Geschichten. Tanz, Gesang, Comedy und Striptease werden von den Schauspielerinnen gekonnt eingesetzt. Vor allem die überraschenden Interaktionen mit dem Publikum machten den Abend für viele zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Geschmacksvoll und ästhetisch