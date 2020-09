Ässa & Tschässa am 19. September 2020, 11.30 Uhr

Seit Jahren gehören die Veranstaltungen von „Ässa& Tschässa“ in Thüringen für Freunde von gepflegter Musik, gutem Essen und feinen Getränken zu den Fixpunkten im Veranstaltungskalender auf dem Dorfplatz in Thüringen.

John Goldner Unlimited sind Fixstarter beim traditionellen Ässa & Tschässa in Thüringen.

Zum Abschluss präsentieren sie wie in den vergangenen Vorjahren bekannten Jazz und Swing-Titel, aber auch Standards des traditionellen New Orleans Jazz. Sie begeistern durch unglaubliche Spielfreude und Freude an der Musik.