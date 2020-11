Äsche wird Fisch des Jahres 2021

Das Wahlergebnis zum Fisch des Jahres 2021 liegt vor: Die Äsche hat die meisten Stimmen erhalten und wird im kommenden Jahr besonders im Fokus stehen.

Die Äsche

Sie gehört zu den schönsten, aber gleichzeitig empfindlichsten Fische unserer Flüsse: die Äsche – eine graue Eminenz. Zum Überleben benötigt sie sauerstoffreiche, klare, sommerkühle Bäche und Flüsse mit ausgedehnten, lockeren Kiesbänken und einer Idealtemperatur von 18 °C. Doch genau diese Lebensräume für die Äsche gingen in den letzten Jahren vielfach verloren. Die Äsche reagiert von allen einheimischen Fischen mit am empfindlichsten auf Umweltveränderungen und gehört zu den ersten, die sich von verschlechterter Wasserqualität vertreiben lassen.

Namensursprung

Ganz bestimmten Flussabschnitten gab sie durch ihr früher massenhaftes Vorkommen ihren Namen: Die Äschenregion in mittleren Gebirgs- und Voralpenbächen und -flüssen mit mäßiger bis starker Strömung.

In Vorarlberg gilt die Äsche als stark gefährdet. Aktuell gibt es Vorkommen in der Bregenzerach, der Weißach, der Ill und dem Alten Rhein.

Die Äschenregion sind die großen Talgewässer, die am stärksten von Schwall und Sunk und Verbauung betroffen sind. Der Verlust an Laichhabitaten für die Äsche z. B. durch Baumaßnahmen an fließenden Gewässern und der zunehmende Fraßdruck durch Prädatoren (Graureiher, Kormoran, Gänsesäger) sind weitere Gründe, die die Äschenpopulationen stark dezimieren.