Ärger bei VEU Feldkirch-Geschäftsführer Lampert nach fünf Verletzten

Große Verletzungssorgen plagen den Drittplatzierten der Alps Hockey League VEU Feldkirch nach dem 3:2-Derbyerfolg in Lustenau.

„Es muss jetzt wirklich etwas passieren. Wir sind für sauberes Eishockey. Die Liga muss sich ernsthaft überlegen ob es so weitergehen soll. Wir müssen aufgrund der Personalnot nun Spieler verpflichten“, ärgerte sich VEU Feldkirch Geschäftsführer trotz dem 3:2-Derbyerfolg in Lustenau über die Entscheidungen der Referees.

VEU Feldkirch muss fünf schwere Verletzungen in Kauf nehmen und die Referees ahndeten nur eine Verletzung mit einer Zweiminutenstrafe. Im Klassiker in der Rheinhalle erlitt Topscorer der Liga, Robin Soudek, einen doppelten Kieferbruch und wird am Freitag in Feldkirch im Krankenhaus operiert. Soudek fällt mindestens vier bis sechs Wochen aus.