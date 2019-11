Ära von Sabri Vural in Feldkirch ist Geschichte

Die Zusammenarbeit zwischen FC BW Feldkirch und Trainer Sabri Vural (35) wurde nach einem Jahr in beiderseitigen Einvernehmen getrennt bzw. aufgelöst.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Traditionsklub Sparkasse FC BW Feldkirch und Trainer Sabri Vural (35) wurde nach einem Jahr in beiderseitigen Einvernehmen getrennt bzw. aufgelöst. „Es ist an der Zeit um die sicher vorhandene fußballerische Qualität der gesamten Mannschaft im Frühjahr noch viel besser auszuschöpfen“, sagt FC BW Feldkirch Präsident Bernhard Neuberger. Auf dem elften Tabellenplatz überwintern die Blau-Weißen aus der Montfortstadt in der Vorarlbergliga. Der Oberländer Klub hat sich nach dem Einkaufsprogramm zu Saisonbeginn weitaus mehr erwartet. Die beiden ehemaligen Feldkirch Trainer Thomas Ardemani (56) und Philipp Schwarz (45) erteilten dem Klub schon eine Absage. Ardemani bleibt in Feldkirch als sportlicher Leiter. Schwarz hat nach der Trennung in Röthis um eine sportliche Auszeit gebeten. Die Suche nach einem Nachfolger für Sabri Vural läuft auf Hochtouren.