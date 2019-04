Ära von Philipp Schwarz endet im Vorderland

Nach drei Jahren erfolgreicher Arbeit endet am 15. Juni, 17 Uhr im Auswärtsspiel in Alberschwende die Ära von Philipp Schwarz in Röthis.

Der 44-jährige gebürtige Tiroler wird aus privaten und familiären Gründen kürzer treten und wird die Vorderländer per Saisonende verlassen. Mit Bizau wurde Schwarz in der Saison 2013/2014 Meister in der Vorarlbergliga und stieg mit den Hinterwäldern in die Westliga auf. Er wurde mit Wolfurt und im Vorjahr mit Röthis sensationell Vizemeister in der höchsten Spielklasse des Landes. Ein Nachfolger für Philipp Schwarz wird in Röthis in den kommenden Wochen gesucht. Die beiden ehemaligen Austria-Publikumslieblinge Mario Bolter und Christoph Stückler sind kein Thema als neuer Röthis-Coach, weil das Duo wahrscheinlich ihre aktive Laufbahn fortsetzen werden.