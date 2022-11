Ära von Pablo Chinchilla in Fußach zu Ende

Der Rheindelta-Klub braucht im Frühjahr einen neuen Coach.

FUSSACH. Nach eineinhalb Jahren Zusammenarbeit wurde im beiderseitigen Einvernehmen der Vertrag von Vorarlbergliga Tabellenelften poolfolio SC Fußach und Coach Pablo Chinchilla (43) mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der Rheindelta-Klub ist bereits auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Mit Verteidiger Aaron Korunka (29) verzeichnet SC Fußach den ersten Neuzugang. Der 29-jährige Spieler spielte schon einmal eineinhalb Jahre in Fußach. Zuletzt stand Korunka in Lauterach unter Vertrag und spielte dort in acht Meisterschaftsspielen exakt 500 Minuten. Jetzt kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück.