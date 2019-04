Ära von Ex-VEU-Meistermacher Krueger bei Southampton zu Ende

Krueger spielte zwischen in den 1980er Jahren für zahlreiche Vereine in der deutschen Eishockey-Bundesliga und lief 45 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf. Von 1994 bis 1998 gewann er mit der VEU Feldkirch 5x in Folge die österreichische Meisterschaft. Später trainierte er die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft sowie in der nordamerikanischen Profiliga NHL die Edmonton Oilers. Damit war Krueger der erste deutsche Cheftrainer in der NHL. Vor einigen Jahren war er zudem als Deutscher Eishockey-Bundestrainer im Gespräch.

Spekulationen um Rückkehr in die NHL