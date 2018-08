Äpfel süß und vergoren

Das Mostfest Anfang September in Nenzing hat Tradition, heuer übernimmt der örtliche Fußballclub zum zweiten Mal die Organisation.

Bereits am Samstag, 1. September, wird das Fest im Anschluss an das Heimspiel der Kampfmannschaft gegen Alberschwende mit Beginn um 16 Uhr eingeläutet. Bei Mostspezialitäten und Musik im Festzelt sind die Gäste zum Verweilen eingeladen, „Mir drei“ sorgen für musikalische Unterhaltung. Am Sonntag, 2. September wird in gewohnter Manier zum Frühschoppen mit den „Saminatalern“ geladen, Köstlichkeiten wie „Gsottne“ und „Öpfelküachle“ stehen auf dem Speiseplan. Damit auch den kleinsten Gästen nicht langweilig wird, bieten die Pfadi Thüringen ein entsprechendes Kinderprogramm.