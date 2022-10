Änderungen, die Sie jetzt vornehmen können, um Ihr Herz in Ihren 60ern zu schützen

Die koronare Herzkrankheit ist weltweit eine der häufigsten Todesursachen.

Hier sind vier wichtige Möglichkeiten, wie Sie Ihre Herzgesundheit optimieren können. Ernährung Eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist der Schlüssel zum Schutz Ihres Herzens, wenn Sie älter werden. Beginnen Sie damit, Ihren Fett-, Zucker- und Salzkonsum auf ein gesundes Maß zu beschränken, indem Sie auf extrem verarbeitete Lebensmittel verzichten. Es geht nicht nur darum, was Sie in Ihrer Ernährung einschränken. Versuchen Sie, viel Obst, Gemüse, Fisch, Ballaststoffe und fettarme Milchprodukte in Ihre Ernährung aufzunehmen.