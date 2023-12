Älteste Krippe Vorarlbergs in Meschach

Ab dem 25. Dezember kann die 400 Jahre alte und somit älteste Krippe Vorarlbergs in der Meschacher Kirche besichtigt werden. Erstaunlicherweise wäre sie einmal beinahe entsorgt worden und geriet bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts in Vergessenheit.

Ein hölzernes Krippenschaf gab den entscheidenden Hinweis: Im Jahr 1911 wurde es zusammen mit der Figurengruppe, bestehend aus Maria, Josef, zwei Hirten und den Köpfen des Ochsen und des Esels, auf dem Speicher der Kirche entdeckt. Auf seiner Rückseite befand sich eine interessante Inschrift. Die 400 Jahre alte Krippe stammt aus der Werkstatt des Vorarlberger Bildhauers Erasmus Kern und wurde 1624 ursprünglich für die Stadtpfarrkirche in Feldkirch geschaffen. Sie ist damit die älteste bekannte Krippe in Vorarlberg. In den 1870er-Jahren, während der Renovierung der Stadtpfarrkirche, sollten die Figuren entsorgt werden. Johann Georg Bell, gebürtiger Meschacher und Kaplan in Feldkirch, wurde auf die Krippe aufmerksam. Er brachte Maria und Josef (das Jesukind war nicht mehr auffindbar) in die kleine Kirche in Meschach, wo sie nach einem kurzen weihnachtlichen Auftritt im Kirchenraum auf dem Speicher zwischengelagert und kurzerhand vergessen wurden. Die ausgedienten Krippenfiguren aus Feldkirch stießen in Meschach zunächst auf wenig Gegenliebe, bis man sie 1911 wiederentdeckte und 1951 Jakob Summer, einen Holzschnitzer aus Fraxern, beauftragte, die Familie wieder zu komplettieren.